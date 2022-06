«Daremo più dignità al nostro territorio»

La sfida, il superamento delle difficoltà, la tenacia e l'impegno che metto in ciò che faccio è quanto più mi rappresenta. Sono componente Anci Lombardia dipartimento Europa e membro della Consulta Sicurezza della Lega. Da cinque anni siedo nei banchi della minoranza del Comune, sono stata vicepresidente della Vicinia di Corna e membro della commissione sport sino al 2012. Esperienze che mi hanno formato ed allenato ad ascoltare i problemi della gente ed a trovare le soluzioni. Voglio restituire al territorio la sua dignità. Ci presentiamo come una lista politica formata da Lega, Fi e FdI appoggiata da due gruppi civici, con candidati motivati che come me credono in un progetto di rilancio per la città. Siamo tutti accomunati da varie esperienze, amministrativo- politiche e di volontariato che rendono la nostra proposta elettorale unica. Abbiamo deciso di scendere in campo per restituire alla nostra terra l’ entusiasmo che merita, senza temere le tante problematiche che l’affligge. Siamo convinti che il degrado, la mancanza di sicurezza, il disordine sono problemi irrisolti da anni che hanno impedito ed impediscono ancor oggi alla nostra città di riacquistare quel ruolo di centralità, di protagonista nell'intero territorio della Valcamonica. Abbiamo un programma ambizioso, ma concreto. Ripartendo dalla sicurezza, dall'ordine e dalla pulizia vogliamo un maggior controllo del territorio e la repressione di tutti gli episodi che turbano il buon vivere della gente e che mettono a repentaglio la vita e la serenità dei nostri figli, delle nostre famiglie, dei nostri anziani. Importante per noi è il rilancio del parco termale e delle proprietà benefiche delle nostre acque, la rigenerazione dell'area industriale ex Banzato e la rivitalizzazione dei borghi. La nostra è una proposta chiara, trasparente, onesta e rispettosa della gente. Non nascondiamo la nostra appartenenza politica, che è l’unico veicolo in grado di portare le risorse necessarie per trasformare i progetti in realtà evitando così di gravare sulle tasche dei cittadini.