Strade e torrenti, è una stagione di cantieri

Da una parte la necessità della manutenzione del territorio, dall’altra la volontà di puntare sempre di più anche sul turismo montano. L’amministrazione di Darfo Boario ha avviato i lavori per la manutenzione straordinaria della strada che collega le malghe Cauzzo e Perlepere. Costeranno 188mila euro, di cui solamente 33mila sono a carico delle casse comunali, gli altri provengono dal Piano di sviluppo rurale della Regione Lombardia. I LAVORI stanno interessando il terzo tratto della strada Fucine-Cervera-Perlepere; una porzione di poco meno di due chilometri, frequentata da piccoli trattori e utilizzata per l’attività di alpeggio, oltre che per le passeggiate estive. «L’accesso alla montagna e la manutenzione - commenta il sindaco Ezio Mondini -, oltre a essere un’azione necessaria per consentirne la fruizione da parte di chi in montagna lavora, permette anche una tutela del territorio». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Claudia Venturelli