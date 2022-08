«È una tattica pericolosa Se ne parli in Prefettura»

Il nuovo corso venatorio voluto dalla Regione per rispondere al problema delle peste suina non piace prevedibilmente al mondo ambientalista, e anche Legambiente Franciacorta e Lega per l’abolizione della caccia bocciano il piano varato da Palazzo Lombardia parlando di «un abbattimento senza limiti nè criteri scientifici spacciato come selettivo». «Ci arrivano continue e preoccupate segnalazioni su come vengono svolte queste operazioni - commentano le due associazioni -. Il piano prevede che un singolo cacciatore si possa appostare giorno e notte per quasi tutto l’anno e dove vuole semplicemente segnalando all’Atc le proprie intenzioni, avvalendosi di pasturazione, di richiami olfattivi e di visori per abbattere senza alcun controllo gli animali. Si tratta solo di cinghiali o di tutto quello che si avvicina alla postazione? Questo è un elemento importante, perché da anni caprioli e cervi tentano di colonizzare anche le colline della nostra provincia ma l’assenza di una politica di gestione e tutela ha dato spazio al più selvaggio bracconaggio, ora legalizzato da questi cosiddetti abbattimenti selettivi incontrollati». Anche Legambiente e Lac, poi, pigiano sul tasto della sicurezza: «A nostro parere, suffragato da oggettive segnalazioni, l’incontrollata e labile collocazione dei punti di sparo, la potenza delle armi usate e l’assenza di segnaletica stanno creando condizioni di rischio per l’incolumità di chi frequenta il territorio. Inoltre serve certezza sul controllo sanitario di tutte le carcasse degli animali abbattuti, perché una parte degli animali colpiti vengono solo feriti, vanno a morire lontano e vengono magari recuperati da altri e consumati senza alcuna verifica». C’è poi il capitolo dei controlli: «Ci viene segnalata un’assenza della vigilanza che rende ancora più facile trasgredire le norme. Li chiamano abbattimenti selettivi, ma di selettivo non c’è nulla in questa pratica perché si spara a tutto. Si è creata una forma di caccia remunerativa aperta per tutto l’anno, mentre quella di selezione prevede l’abbattimento attraverso l’individuazione certa del capo da abbattere». Infine, ricordando che «per tutto l’anno ci sono persone che sparano in piena libertà giorno e notte, attuando una mattanza che colpisce indiscriminatamente l’intera fauna», Legambiente e Lac chiudono chiedendo «alle istituzioni locali, alle associazioni degli agricoltori spregiudicatamente impegnate in questa campagna indiscriminata e alle stesse associazioni venatorie che si ridiscuta della situazione nel luogo deputato, che in questo caso appare essere la Prefettura». P.Bal.