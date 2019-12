La scoperta ha dello straordinario e rivoluzionerà la geografia dell’«oro nero». La Valcamonica è storicamente una terra fertile per i tartufi mai però, prima d’ora, nei boschi e nei prati camuni si era trovato un esemplare di Tuber Melanosporum Pregiato. Una specie più conosciuta come Tartufo nero superiore, che solitamente cresce a poche decine di metri di altitudine e non, come in questo caso, a quasi mezzo chilometro di quota. E prima di diffondere al mondo scientifico la scoperta, una task force di esperti ha voluto eseguire tutti gli accertamenti. «LA SEGNALAZIONE – spiega a questo proposito Dario Dogali, esperto tartufaio e membro del Circolo micologico Carini della Franciacorta – ci era giunta a settembre: il tartufo però non era ancora maturo e di conseguenza l’abbiamo tenuto sotto osservazione. Abbiamo effettuato le misurazioni microscopiche e le analisi necessarie, per capire se potesse essere un “superiore”, e non ci siamo sbagliati». (...)

Alessandro Romele