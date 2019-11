Il novembre in bianco manda in tilt il Tonale

Da anni in Tonale non si vedeva così tanta neve a metà novembre. Due giorni di precipitazioni hanno portato complessivamente più di 130 centimetri al passo, quasi due metri sul ghiacciaio del Presena, i cui impianti di risalita aperti sabato scorso, per la troppa abbondanza in questo fine settimana resteranno chiusi. TANTA NEVE; anche troppa. Così, due chilometri sotto il passo, in territorio trentino, all’altezza della casa cantoniera, la statale è chiusa da una transenna e i pochi veicoli che arrivano fino a questo punto devono fare retromarcia. La causa? Ieri mattina una slavina si è staccata da un versante molto ripido tra due gallerie paravalanghe qualche chilometro prima di Vermiglio, e alberi, massi e terriccio hanno ostruito la carreggiata. Un’automobile condotta da una giovane del paese, che stava risalendo l’asfalto per raggiungere il Tonale, è stata completamente avvolta dalla massa. Per fortuna la ragazza è stata liberata illesa poco dopo dai vigili del fuoco. (...)

Lino Febbrari