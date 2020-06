Elettricità, da Ponte a Sonico Terna sta restaurando le linee

Osservando gli operai al lavoro sulla cima dei tralicci, molti in alta valle hanno pensato che fosse iniziata la seconda, attesa tranche della demolizione di centinaia di sostegni delle vecchie linee elettriche a bassa e media tensione. Quelle linee che Enel distribuzione farà sparire da Pezzo a Edolo per far posto a nuovi cavidotti che correranno due metri sotto terra. Si tratta invece di un intervento di Terna, una delle società nate qualche anno fa dalla frammentazione del colosso elettrico, che si occupa del trasporto dell’energia in tutta Italia. L’intervento è finalizzato alla sostituzione di circa sei chilometri di vecchie condutture. Insomma: una manutenzione dell’elettrodotto da 220mila volts che ha origine a Taio, in Trentino, e arriva nella zona delle centrali di Edolo e Sonico. Nel tratto compreso tra la centrale di Temù e la frazione Davena di Vezza d’Oglio, i vecchi cavi sono stati sganciati dagli isolatori e posizionati sulle carrucole. (...)

L.FEBB.