Hanno percorso gli stessi sentieri e si sono inerpicati fin sulle creste adamelline che cent’anni fa fecero da palcoscenico alle aspre battaglie tra i ghiacci. Lo hanno fatto per non dimenticare le infinite sofferenze è l’assurdità di ogni guerra, dando vita a una 56esima edizione del Pellegrinaggio in Adamello intensa ed entusiasmante. Intensa anche nella conclusione di ieri mattina al campo sportivo di Sonico. Elettrizzante in particolare per i circa 350 pellegrini che, divisi in cinque colonne, hanno risalito i versanti bresciano e trentino della montagna e, dopo una dura marcia che per alcuni è durata anche tre giorni, sabato mattina, si sono ritrovati nella Val Miller, al rifugio Gnutti, insieme ad altre centinaia di penne nere, autorità ed escursionisti, per la messa in quota presieduta dal cardinal Giovan Battista Re e dal vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada. (...)

Lino Febbrari