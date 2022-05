Frana: travolta la strada, evacuate trenta persone ad Angolo Terme

Due anni dopo la bomba d’acqua che in pochi giorni aveva messo in ginocchio il Comune di Angolo Terme, un altro improvviso nubifragio ha inferto una ferita profonda al territorio del centro termale. Mezz’ora di acqua, vento e tempesta ha spezzato la strada di collegamento tra la zona termale e la frazione di Terzano con ripercussioni sugli abitanti in viale Terme. Una cinquantina di metri di via Lorenzetti sono quasi scomparsi: il muro di sostegno è franato a valle, mettendo in pericolo alcune abitazioni sottostanti. La strada è stata chiusa al traffico come il sottostante viale Terme che collega il ponte di Angolo Terme con la frazione di Mazzunno.

Per il momento quindi Terzano è raggiungibile, salendo da Darfo, dalla strada di collegamento con la Provinciale 294 mentre risulta isolata Mazzunno. Sono state evacuate trenta persone residenti in via Lorenzetti, in parte ospitate da parenti o nell’unico albergo del paese aperto. In queste ore sono attesi ad Angolo i tecnici dei vigili del fuoco del Comando di Brescia per avere ulteriori indicazioni sulle abitazioni che si trovano a monte dello smottamento.

Appena si è scatenato il nubifragio gli amministratori comunali hanno guardato con apprensione le valli danneggiate nel 2019; anche in quella occasione con l’evacuazione di alcune abitazioni.

I lavori svolti in questi due anni grazie ai finanziamenti del Dipartimento della Protezione civile e di Regione Lombardia hanno messo in sicurezza queste valli. Tutto quindi sembrava sotto controllo nonostante la quantità di acqua elevata caduta in pochi minuti.

Sul posto è arrivata subito la vicesindaco Alba Albertinelli accompagnata dai volontari della Protezione civile che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada e ad allontanare alcuni curiosi giunti sul posto.

A sostegno dei volontari anche i vigili del fuoco della stazione di Boario Terme che hanno constatato la situazione di pericolo e chiuso al traffico viale Terme. Impressionante lo scenario dall’alto con enormi blocchi in cemento del muro di sostegno e il fango che ha raggiunto il terzo piano di una delle abitazioni sottostanti. Sul posto della frana è atteso anche il sindaco Alessandro Morandini per prendere i provvedimenti suggeriti dai tecnici. Da segnalare che questo tratto di strada, dal civico 5 al civico 11, il 18 maggio è stato chiuso al traffico per un intervento urgente sulla rete fognaria. Da appurare quindi se questi lavori combinati con il nubifragio hanno contribuito al crollo del muro di sostegno, sarà il sopralluogo dei tecnici a stabilire l’esatta dinamica della frana.