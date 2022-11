Gli Amici in cordata nel mondo hanno una folla di sostenitori

Hanno accolto l’invito in più di 300, riempiendo sabato sera il Centro eventi Adamello di Vezza d’Oglio per supportare concretamente (mangiando e divertendosi in compagnia) l’associazione «Amici in cordata nel mondo», il gruppo di volontariato umanitario all’opera dagli anni ’80. Gli stessi organizzatori sono stati meravigliati dal numero di persone che hanno affollato le tavolate e testimoniato concretamente la loro vicinanza, moltissime aggiungendo banconote da 20 e 50 euro al momento di saldare il conto della cena. «Fino a 10 giorni fa temevamo di fare un buco nell’acqua, di avere pochi commensali - afferma Abramo Monella presidente del sodalizio -. Invece abbiamo dovuto aggiungere molti posti e preparare altro cibo per soddisfare tutti. È andata benissimo e siamo veramente grati a tutti perché col ricavato della serata contribuiremo a pagare le spese di riscaldamento sostenute dalla parrocchia di Vezza per l’ex asilo che ospita alcune donne ucraine e i loro bambini. Inoltre, contiamo di aiutare una nostra associazione consorella di Niardo colpita duramente dall’alluvione, e di riuscire a comprare qualche letto per la Rsa di Pontedilegno». La serata è stata anche l’occasione per stilare il bilancio del 2022. «Oltre alla normale attività in alta valle - elenca il presidente - siamo stati tre volte in Ucraina a portare generi di prima necessità. Al ritorno da un viaggio abbiamo portato con noi un paio di famiglie che sono andate ad aggiungersi ai connazionali arrivati pochi giorni dopo lo scoppio della guerra: alcune donne e un uomo hanno trovato lavoro in aziende della zona. Stiamo poi programmando un’altra trasferta, e stavolta vogliamo portare il nostro aiuto nella capitale Kiev».•. L.Febb.