Golositalia, tutti i sapori di un grande Paese

Prende tutti per la gola «Golositalia» al Centro fiera di Montichiari, proprio a partire dalle infinite specialità del territorio bresciano. TRA LE ECCELLENZE alimentari italiane spiccano ad esempio le aziende agricole della Val Camonica, capaci di incuriosire il pubblico accanto agli stand della Sicilia, Toscana, Umbria e Puglia. Tra di loro l’azienda agricola San Faustino, di Ceto, che fa della produzione biologica, dell’allevamento e dell’affinazione dei formaggi i suoi punti di forza: «Ogni anno veniamo con piacere a Golositalia - spiega Clara, dipendente dell’azienda della Val Camonica -: questa fiera rappresenta una vetrina per farci conoscere e per farci raggiungere anche da diversi clienti». Una manifestazione che attrarre, che convince, che non teme crisi: esserci è importante per chi produce. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Valerio Morabito