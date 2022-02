Guida sicura sulla neve Anche l’Enel è in pista

Oltre che a testare soprattutto gli pneumatici invernali e gli assetti dei modelli fuoristrada o da rally delle maggiori case automobilistiche, e a insegnare ai neofiti a condurre in sicurezza le quattro ruote su terreni innevati attraverso corsi teorici e pratici, recentemente il «circuito di ghiaccio» realizzato letteralmente sull’altiporto del Tonale dall’istruttore di Temù Ottorino Menici è stata la palestra ideale anche per altre necessità. Per esempio ha appena finito di ospitare la formazione alla gestione dei veicoli su terreni difficili del personale di Enel distribuzione. La scorsa settimana più di una ventina di dipendenti della società elettrica hanno infatti partecipato ad alcune lezioni di guida sicura sul tracciato ricavato al confine tra Trentino e Lombardia, utilizzato d’estate per l’atterraggio e il decollo di piccoli aerei da turismo. Il corso è stato organizzato dal Centro formazione e addestramento operativo di Sestriere di E-distribuzione con la collaborazione di Menici e dei suoi collaboratori. E ora la società spiega che la trasferta in alta valle è servita per «formare tecnici specializzati operativi in Lombardia e Veneto in grado così di intervenire su qualsiasi emergenza nazionale che coinvolga la rete elettrica. L’emergenza climatica - prosegue la società - rende infatti sempre più frequente la necessità di lavorare in condizioni estreme, e per questo motivo procediamo con attività di formazione finalizzate a operare in maniera efficace, riducendo i tempi d’intervento, ma sempre con la massima attenzione alla sicurezza». Anche in questo caso la particolare orografia del Tonale, in cui è collocato il circuito di circa un chilometro, ha permesso di simulare le condizioni, anche estreme, che spesso si presentano d’inverno ai dipendenti chiamati a riparare un guasto della rete elettrica. «La formazione permette ai nostri operativi di muoversi sul territorio con maggiore sicurezza anche in condizioni particolarmente avverse - sottolinea Francesco Rondi, responsabile dell’Area regionale lombardia di E-Distribuzione -. È nel nostro interesse continuare a investire nella formazione e sensibilizzazione al rischio in questi ambienti, per essere sempre più vicini al territorio e operare in modo veloce e professionale». Soddisfatto della collaborazione col colosso elettrico anche Menici, che sottolinea come ormai la sua «creatura» sia un punto di riferimento fondamentale anche per importanti aziende nazionali che operano in settori non solo automobilistici. •.