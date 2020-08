«I Comuni confinanti? C’è chi conta di più»

Simpatie politiche e potentati vari finiscono spesso per avere la meglio sull’equità e sull’applicazione delle norme in questo Paese. Così le disparità di trattamento abbondano; anche se non soprattutto quando di mezzo ci sono molti soldi. Un caso emblematico viene denunciato in questi giorni dal sindaco di Cevo, Marina Lanzetti, a proposito del riparto dei contributi assegnati e da assegnare dal Fondo per i Comuni Confinanti (col Trentino Alto Adige) alle 11 amministrazioni civiche bresciane che ne hanno diritto (Breno, Ceto, Cevo, Ponte di Legno, Saviore, Idro, Bagolino, Limone, Magasa, Valvestino e Tremosine) rispetto alle municipalità valtellinesi. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Luciano Ranzanici