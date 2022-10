Il Comune acquista l’ex colonia e immagina il rilancio turistico

L’annosa, tormentata e poco chiara (e spesso fonte anche di roventi polemiche nelle passate amministrazioni tra maggioranza, minoranza e popolazione) vicenda di Villa Sacro Cuore a Saviore sembra avviata sulla strada di una positiva conclusione. Che probabilmente non sarà quella auspicata da quanti in paese puntavano a ricavarci una struttura per l’accoglienza degli anziani della Valsaviore (l’ultima ipotesi circolata qualche anno fa prevedeva per questa finalità la collaborazione della confinante Cevo), ma perlomeno dovrebbe essere posta la parola fine con l’acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune. L’ex casa di vacanze dei padri dehoniani, che già una decina di anni fa era finita nel mirino di un gruppo imprenditoriale toscano che intendeva acquistarla per trasformarla in una (lussuosa) clinica per la cura dei disturbi alimentari, grazie ai fondi erogati ai Comuni confinanti col Trentino Alto Adige, e a un accordo in dirittura d’arrivo con la congregazione religiosa, finirà così in capo al Comune. L’intenzione dell’ente locale sulla sorte del grande fabbricato che da un poggio domina l’abitato del capoluogo è da subito chiara: non appena messo nero su bianco il passaggio di proprietà verrà avviato il cantiere per la completa e radicale riqualificazione. «Finalmente dopo lunghe trattative intavolate con la controparte siamo arrivati a un’intesa, tra l’altro molto favorevole economicamente per l’amministrazione - precisa il sindaco Serena Morgani -. Mancano ormai solo le firme sulla documentazione e il rogito dal notaio per formalizzare l’accordo per una struttura che riteniamo fondamentale per il futuro della nostra comunità. Una volta sistemata la parte burocratica daremo il via al piano di ristrutturazione del fabbricato che, lo sottolineo per quanti non lo sapessero, dispone di più di 100 camere con bagno, una grande sala da pranzo, una cucina adeguata e un parco di alcune migliaia di metri quadrati. La nuova Villa Sacro Cuore che abbiamo in mente sicuramente contribuirà a dare una svolta alla nostra economia e a sviluppare il nostro territorio». Par di capire, quindi, che al momento è stata accantonata l’idea della residenza socio sanitaria per anziani, per puntare invece decisamente su una struttura alberghiera, un residence. «Di certo per ora c’è il fatto che sicuramente riapriremo i battenti del grande caseggiato – assicura Morgani senza sbilanciarsi –. Poi valuteremo attentamente le eventuali proposte che ci giungeranno da parte di imprenditori che vogliano investire nel settore della ricettività. Infine, decideremo quale sarà la migliore destinazione d’uso per l’ex casa di vacanze. Che, lo ripeto, consideriamo un bene molto importante per il nostro futuro». Per acquisire e ristrutturare Villa Sacro Cuore il Comune di Saviore beneficerà di un milione e mezzo di euro nell’ambito della progettazione Odi 2019- 2026. «Nel cassetto ci sono già alcuni progetti, che dovranno essere sviluppati a livello esecutivo – conclude il sindaco di Saviore - diciamo però che partiamo col piede giusto: i fondi per comprarla e riqualificarla sono garantiti e la somma che ci verrà erogata dovrebbe ampiamente bastare per la soluzione che intendiamo adottare». •. © RIPRODUZIONE RISERVATA