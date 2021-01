Il sacrario nella neve ha emozionato il mondo

È quella che si definisce un’immagine iconica; un bellissimo «clic» che non appena è stato pubblicato è diventato «virale» sui social con migliaia di visualizzazioni e di «like». Uno scatto che per il suo intrinseco significato è stato scelto per la copertina dell’ultimo numero de «L’Alpino», il diffusissimo mensile dell’Associazione nazionale alpini. Certamente Simone Brunelli di Canè di Vione, dipendente della Sinval e addetto alla seggiovia Vittoria, grande appassionato di fotografia, quella sera di metà dicembre se la ricorderà a lungo. Terminato il turno di lavoro quando ormai era buio, stava per raggiungere l’auto lasciata al mattino nel parcheggio quando si è trovato davanti al sacrario del Tonale sommerso da metri di neve. Subito ha recuperato dal bagaglio l’inseparabile reflex è ha immortalato la magica atmosfera notturna del monumento al confine tra Lombardia e Trentino. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.FEBB.