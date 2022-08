Il teatro della storia nei luoghi della storia

Due tra i tesori archeologici della Valcamonica più conosciuti a livello nazionale sono stati scelti per l’esordio di «Voci umane - Musei e teatro di narrazione», una rassegna in sette appuntamenti promossa dalla direzione regionale Musei Lombardia. Il primo incontro con questa manifestazione è in cartellone per domani sera a partire dalle 19 nella cornice del Parco nazionale delle incisioni rupestri di Capodiponte, ovvero a Naquane, dove il notissimo attore, drammaturgo e regista Marco Paolini rappresenterà «Antenati, viaggio nella memoria genetica delle specie umane». Sabato 27 alle 20,30, invece, sarà la volta della regista e attrice Laura Curino, che nello splendido scenario del teatro e dell’anfiteatro romani di Cividate Camuno metterà in scena «La lista. Salvare l’arte: il capolavoro di Pasquale Rotondi» (uno storico dell’arte che durante la seconda guerra mondiale mise in salvo circa 10mila opere di ogni genere dal saccheggio dei nazisti). In entrambi i casi il biglietto d’ingresso costa 5 euro e dà diritto alla visita gratuita ai due parchi archeologici presentando all’ingresso il medesimo ticket.•. L.Ran.