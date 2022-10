In gita a Brembate per Margherita Hack

Era una persona straordinara Margherita Hack, profondamente calata nella scienza e insieme capace di emanare un’aura vagamente mistica, consapevole del mistero della vita. Una persona che merita di essere ricordata a celebrata, naturalmente guardando le stelle. Per ricordare i 100 anni della nascita dell’astrofisica, le biblioteche comunali di Artogne e Piancamuno, con la Pro loco del secondo paese, organizzano un’uscita guidata verso il parco astronomico «La torre del sole» di Brembate. Nel programma (pomeridiano) spicca la presentazione della nascita della struttura con visita e dimostrazione nella sala del planetario e la descrizione della strumentazione del laboratorio solare e dell’osservatorio astronomico. L’appuntamento è in calendario per sabato 29 ottobre con partenza alle 14 da Artogne, ma le prenotazioni devono arrivare alle biblioteche entro il 22 ottobre. Per la serata di sabato 22, poi, la Pro loco di Piancamuno propone pure una pièce con il gruppo Silence teatro di Luigi Pezzotti dal titolo «Io me stesso...e altre cose». La location è il salone della scuola elementare di via Don Gelmi.•. D.Ben.