In viaggio tra le pietre Nel «paese delle torri» alla scoperta della storia

C’è una nuova ricerca tutta la leggere che rivede, toglie e aggiunge materiale a quella che era già stata portata a termine tempo fa sulle antiche torri di Borno. Delle sette che già erano state censite, due sono state scartate e altre sette aggiunte all’elenco, mentre ce n’è una che ancora manca all’appello, probabilmente spazzata via dalle due ristrutturazioni a cui è stato sottoposto il palazzo dei Camozzi di via Vittorio Veneto. «Normalmente la pubblicità ci dice che erano sette - ricorda Francesco Inversini che ha curato la ricerca -. In realtà cercando, entrando fisicamente negli edifici di tredici torri abbiamo raggiunto la quasi sicurezza dei numeri. Di una soltanto non rimane niente dal punto di vista della costruzione». Il lavoro di censimento non è nato da una pura curiosità, ma risponde al tentativo di individuare la struttura del borgo antico. (...)

C.VEN.