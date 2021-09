L’addetto alla cabinovia stritolato dai macchinari

Infortunio mortale sul lavoro, ieri mattina, a Passo Paradiso. Giovanni Delpero, 58 anni, trentino di Vermiglio, dipendente da trent’anni della società Carosello, ha perso la vita sul colpo stritolato nella rulliera della stazione di arrivo della cabinovia Tonale-Passo Paradiso. Mancavano pochi minuti alle 10 quando l’uomo, esperto manovratore dell’impianto, in quel momento aperto al pubblico, ha sentito degli strani rumori provenire dall’alto. Per controllare cosa stesse capitando è salito a circa tre metri di altezza, dove sono alloggiate le apparecchiature meccaniche sulle quali corre la fune traente. Cosa sia successo lo dovranno stabilire i Carabinieri di Vermiglio e i tecnici della medicina del lavoro della Provincia autonoma di Trento. Infatti, mentre la stazione di partenza della cabinovia è situata a fianco della statale sul Comune di Ponte di Legno, quella al passo Paradiso, per poche decine di metri, è invece in territorio trentino. (...)

