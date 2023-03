L’associazione diabetici tira le somme di un anno intenso

Si tiene questa mattina dalle ore 10 all’hotel ristorante Graffiti Park di Capo di Ponte l’assemblea ordinaria annuale dell’Associazione diabetici camuno sebina. Nell’occasione la presidente Patrizia Richini svolgerà la relazione sull’intensa attività svolta nel 2022 e nell’occasione verrà approvata quella del presidente del collegio dei revisori dei conti; sarà poi data lettura dei bilanci consuntivo 2022 e preventivo 2023 con susseguente approvazione. L’ordine del giorno prevede in chiusura l’intervento di Donata Richini, diabetologa ed educatrice e formatrice e consulente sanitaria dell’associazione, che come sempre tratterà di questa malattia e dei suoi aspetti dal punto di vista scientifico. Patrizia Richini rivolgerà sicuramente un pensiero a Giancarlo De Giuli che è stato fondatore dell’associazione. L’Adcs che ha sede nel municipio di Piancogno a Piamborno, dopo il lungo periodo di pandemia ha ripreso a svolgere l’attività che ha come indirizzo programmatico la formazione, l’educazione e l’informazione ai propri iscritti, sviluppando progetti di promozione di stili di vita corretti. Nel 2022 l’associazione ha tenuto un corso formativo ai diabetici sul conteggio dei carboidrati per il Coordinamento Lombardia dell’Associazione Diabetici e dell’Associazione Diabetici della Provincia di Milano e confermando una tradizione, gli iscritti hanno preso parte alla partecipata settimana educativo/formativa di Pesaro. A questa iniziativa sono seguite nel corso dell’anno alcune gite di tipo esclusivamente culturale ed una serie di camminate educative. L’associazione presta sempre la propria consulenza sul territorio e così è stato per la «Camminata della salute» di Assolo, la cooperativa che offre servizi ai ragazzi con difficoltà scolastiche. In occasione della Giornata mondiale del diabete il sodalizio ha sottoposto molte persone allo screening per migliorare il proprio stile di vita, per ridurre il rischio di contrarre il diabete tipo 2 (spesso silenzioso e pericoloso) e le malattie cardiovascolari nei 10 anni successivi, ripetendo l’iniziativa all’ospedale di Esine. L’attività dell’associazione ha avuto anche delle gratificazioni perché nel corso dell’anno Patrizia Richini ha ritirato un premio del Comune di Piancogno per «l’impegno svolto in paese nel campo della formazione” ed unitamente alla dottoressa Donata Richini ha ricevuto un riconoscimento della Regione per il prezioso lavoro. In occasione dei viaggi umanitari effettuati in Ucraina da Domani Zaftra», l’associazione ha messo a disposizione una buona scorta di insulina da consegnare agli ospedali di quei territori. Di grande valore infine è la conferma dell’impegno di adozione a distanza del giovane diabetico Heritier Ziderka, originario della Repubblica Democratica del Congo, che vede la sua vita migliorata nel tempo, potendosi permettere terapie e cibi adeguati, oltre all’istruzione. La sede operativa apre il giovedì dalle ore 14 alle 16 ed i volontari che vi prestano servizio sono in grado di rispondere in modo adeguato alle richieste di chi si rivolge loro. •. L.R.