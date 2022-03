L'ex del Ris, Garofano: «La scienza in aiuto di chi sta lavorando al caso»

I resti della povera donna, martoriata, con il volto sfigurato dal fuoco per non renderla più riconoscibile, smembrata, congelata e messa in quattro sacchi neri della spazzatura, ritrovati domenica scorsa in Valcamonica (tra Paline di Borno e Dezzo di Scalve) al confine tra la nostra provincia e quella di Bergamo, per quanto malridotti possono fornire preziose informazioni a chi sta conducendo le indagini. «Certo dipende dallo stato di degrado», precisa Luciano Garofano, ex generale dell'Arma dei carabinieri, già comandante della sezione di Parma del Ris con cui si è occupato di famosi casi di cronaca nera (dalla strage di Erba al delitto di Novi Ligure, dal caso Cogne al delitto di Garlasco per ricordare quelli che più hanno coinvolto l’opinione pubblica), raccontati in numerosi saggi e pubblicazioni, già docente universitario di Tecniche di indagine e delle investigazioni scientifiche. «Innanzi tutto si può risalire al Dna della vittima e confrontarlo con quello di persone di cui si sono perse le tracce - spiega l’ex comandante del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri - Se la pelle non è completamente ustionata, visto che pare sia stato bruciato solo il viso, si possono rilevare le impronte dai palmi delle mani, dalle piante dei piedi e dalle dita per riuscire ad arrivare ad una identificazione». Non basta. «Dall’esame delle ossa si possono trovare segni riconducibili ad ipotetiche aggressioni, rilevare impronte di strumenti eventualmente usati per produrle - ricorda Garofano - Si può capire se si sono usati corpi contundenti per colpire o strumenti da taglio per ferire ed uccidere oppure se si è sparato alla vittima: le analisi di laboratorio possono fornire indicazioni precise ed illuminanti». Un'aggressione lascia dunque il segno degli strumenti materiali utilizzati, anche se si è ricorsi «a mezzi meccanici per provocare asfissia». Naturalmente per Garofano: «Si tratta di esami complessi che richiedono molto tempo, che dipende anche dal carico di lavoro del laboratorio di Medicina Legale incaricato ad eseguirli». I cadaveri, a quanto sembra, quindi non sono silenziosi, ma continuano a produrre informazioni che consentono almeno di definire le modalità del delitto e gettare un po’ di luce su un macabro ritrovamento, per ora avvolto nel più assoluto mistero. «Non è automatico che da qui si possa poi risalire al colpevole, parola importante, le indagini richiederanno molti altri elementi, ma almeno le analisi scientifiche aiutano nell’individuazione delle persone e capire la dinamica dell’eventuale omicidio», conclude Luciano Garofano.•. Mi.Mon.