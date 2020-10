L’ombra del Covid sulla stagione dello sci

Anticipo d’inverno in alta Valle Camonica. Complice la sensibile diminuzione delle temperature, le precipitazioni degli ultimi giorni, in particolare quella dell’altra notte, hanno imbiancato le vette e portato la neve dai 1500 metri. Risalendo la statale da Ponte di Legno, i prati e i boschi cominciano a mostrare la classica veste invernale fin dalla stazione intermedia della cabinovia, mentre ai 1883 metri del valico tra Lombardia e Trentino il metro affonda per più di una ventina di centimetri, quasi mezzo metro ai 3mila del Presena. SUL GHIACCIAIO, grazie alla colonnina di mercurio che è precipitata di parecchi gradi al di sotto dello zero, alla neve naturale si è aggiunta una discreta quantità di quella prodotta dai cannoni. «In passato ha nevicato copiosamente anche alla fine di settembre - ricorda un anziano impegnato a ripulire col badile il piazzale del negozio di articoli sportivi del figlio -. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Lino Febbrari