La bionda dell’Adamello vive momenti di gloria

Un ritorno ai luoghi d’origine per una razza che fino a una ventina di anni fa era sull’orlo dell’estinzione, i cui esemplari distribuiti in varie zone della Lombardia oggi fortunatamente ammontano a circa cinquemila. Una giornata, una delle molte svolte nel recente passato in vari paesi della Vallecamonica, per valorizzare la capra bionda dell’Adamello, che si terrà sabato a Malga Adamè, ai piedi del gruppo montuoso che ha dato il nome all’animale. L’appuntamento in quota servirà soprattutto agli allevatori e agli addetti ai lavori del settore agricolo per rinnovare ancora una volta l’interesse per questa rustica razza caprina, attraverso dibattiti, scambi di opinioni e illustrazione delle principali caratteristiche morfologiche da parte di esperti tecnici. Il meeting prenderà il via alle 8 con il ritrovo alla Malga Lincino. Mezz’ora dopo i convenuti partiranno per Malga Adamè, dove l’arrivo è previsto attorno alle 10. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.F.