La ciclabile si stacca dall’Oglio Uno sprint per tre Comuni

Per Borno, Ossimo e Malegno è un sogno che si realizza. I tre paesi dell’Altopiano del sole saranno collegati da una ciclopedonale immersa nel verde che nella parte più a monte si collegherà a quella già realizzata dal comune di Borno e che arriva agli impianti di risalita. Possibile grazie ad un «impegno straordinario di Regione Lombardia di tre milioni di euro», darà seguito alla volontà delle tre amministrazioni di rendere sempre più green e sostenibile il territorio. «Ci piace l’idea - ha detto il sindaco di Malegno Paolo Erba, capofila del progetto - di immaginare di poter uscire con la bicicletta dalla ciclovia dell’Oglio e arrivare direttamente a Borno. La possibilità che ci viene data attraverso questo bando è quella di poter vivere l’altopiano con una logica ecologica, legata al turismo dolce». Una scommessa che questo territorio ha messo sul tavolo da tempo, attraverso infrastrutture, eventi e promozioni dedicate: il bando «Itinerari» non fa che consolidare qualcosa che nella mente c’è sempre stato, «che ha radici negli anni - ha detto il sindaco di Borno Matteo Rivadossi - e che sigilliamo oggi dopo tanti piccoli passi già fatti. Questa sarà un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio». Tutto ha preso il via con la gara, oggi diventata Paola Pezzo BikEnjoy, che negli anni ha permesso di far conoscere queste zone, sistemare e rendere bike-friendly tanti percorsi e tante strutture: «Sono passati tanti anni e abbiamo fatto tanta strada - le parole di Cristian Farisè, sindaco di Ossimo - oggi l’idea è di andare incontro al desiderio dei turisti ma anche dei cittadini che possono immaginare di spostarsi e fare attività fisica attraverso questa nuova infrastruttura». «Il nostro obiettivo è offrire al turista una proposta destagionalizzata - ha detto l’assessore al bilancio di Regione Lombardia Davide Caparini -. Ci siamo già occupati del turismo invernale, ora guardiamo al periodo extra sciistico perché la montagna lombarda deve tener conto del cambio del clima che la renderà sempre più attraente». I 17 milioni di euro già destinati alla destagionalizzazione della ski area con un nuovo impianto e un nuovo rifugio, il milione e 350mila euro per il nuovo laghetto che è sì antincendio ma anche turistico e per l’innevamento artificiale vanno in questa direzione. Ora la ciclopedonale che si collegherà a quella già esistente e frequentatissima verso gli impianti di risalita: partirà dal ponte Alex Domenighini a Malegno, attraverserà il Cerreto a Ossimo e arriverà a Borno attraverso la vecchia mulattiera che verrà tutta risistemata. Si utilizzeranno percorsi in parte già esistenti ma poco fruibili perché frammentati e poco battuti: il 2023 sarà per gran parte dedicato alla progettazione, ma la primavera del 2024 potrà inaugurare l’opera. •. © RIPRODUZIONE RISERVATA