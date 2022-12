La Dea Bendata bacia la Valle: a Sonico 22 mila euro al Lotto

E' la seconda vincita in poche ore: al Sisal Smile Bar di via Zanelli, in città, è stato centrato un 5 da 109 mila euro al SuperEnalotto

Il Lotto premia la Lombardia: come riporta Agipronews, a Milano sono stati vinti 47mila euro, mentre a Sonico, in provincia di Brescia, sono stati vinti altri 21.660 euro, per un bottino totale di oltre 68mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di un miliardo di euro da inizio anno.

La fortuna bacia Brescia. Nell'ultima estrazione del SuperEnalotto una schedina giocata al Sisal Smile Bar di via Zanelli, in città, ha centrato un 5 da 109 mila euro