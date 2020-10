La fiera del bestiame tiene alla larga il virus

La Fiera di San Gallo a Malonno non si arrende. Mentre le rassegne zootecniche autunnali hanno segnato il passo e sono state quasi tutte annullate o rimandate a tempi migliori, a Malonno ieri mattina si è svolta invece regolarmente l’attesa fiera: un appuntamento tradizionale e imperdibile per i numerosi allevatori del paese. DA DECENNI l’evento è uno fra i maggiori e più partecipati della valle per numero di animali che sfilano nel ring per essere valutati dagli esperti. Non è stato un azzardo proporre una manifestazione in un momento in cui si attuano chiusure una dopo l’altra? «Assolutamente no - risponde il consigliere delegato all’Agricoltura del Comune, Gianmario Ghirardi, qualche anno fa campione del mondo di mungitura - perché si è svolto all’aperto e con tutti i protocolli anti contagio previsti. (...)

Lino Febbrari