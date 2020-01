La guerra e i sentieri ecco 200 mila euro per valorizzarli

La Regione Lombardia ha approvato, nell’ultima seduta dedicata sul Bilancio, un emendamento presentato dal consigliere Claudia Carzeri, presidente della V Commissione per territorio, trasporti ed infrastrutture, che riguarda l’Alta Valcamonica. E prende spunto «dalle eccezionali testimonianze del conflitto mondiale» sulle montagne. «Valorizzare e promuovere quei sentieri è un nostro dovere, così come lo è custodire questo patrimonio storico e ambientale, nel rispetto dei soldati caduti italiani e austriaci - sottolinea in una nota Claudia Carzeri -. Grazie all’emendamento abbiamo destinato 200.000 euro per la sistemazione di quei sentieri ricchi di storia». In dettaglio vengono stanziate risorse per interventi di manutenzione, posa e miglioramento della segnaletica dei «sentieri della grande guerra» in Valle Camonica, con l’obiettivo di farli conoscere maggiormente e tutelarli nel tempo. (...)

