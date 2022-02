«La neve nasconde sempre delle trappole»

Guardando in questi giorni le montagne delle nostre valli bresciane sembra quasi impossibile pensare alle slavine. Di neve non se ne vede quasi. Sulle Prealpi il Bollettino di ieri della Regione Lombardia dava pericolo 1 (su una scala da 1 a 5), cioè debole dove l'attività valanghiva spontanea è assente. Per quanto riguarda il gruppo dell'Adamello, sempre il bollettino lombardo, fa salire il pericolo a 2, cioè «moderato» dove le valanghe sono possibili in caso di sovraccarico (passaggio degli alpinisti). Pericolo 3 invece, «marcato» nelle Alpi Retiche, in particolar modo quelle vicine alla Svizzera dove la coltre di neve è più abbondante e per di più ventata, resa pericolosa da accumuli trasportati dal vento. Con pericolo 1 e 2 generalmente si parte lo stesso. Con pericolo 3 è meglio pensarci sopra molto bene e scegliere itinerari sicuri. La slavina è uno dei rischi più infidi e traditori della montagna invernale. A volte per evitarle non basta una lunga esperienza oltre la necessaria prudenza. Possono cadere dappertutto, in particolar modo nelle strette valli laterali delle montagne e nei canaloni. C'è anche tra gli alpinisti chi sostiene che l'unico modo per evitarle in modo assoluto è starsene a casa a leggere un libro. Ma poi, ovvio, gli alpinisti, a rischiare ci vanno ugualmente. E sono quasi sempre mortali. Tutto travolgono. Il malcapitato si trova avviluppato dalla bianca coltre che si muove, lo fa capitombolare, lo gira e lo rigira. Si trova al buio; qualche arto fratturato. Al freddo. Gli manca l'aria. E se sopravvive alla caduta, se i soccorsi non arrivano alla svelta, la morte arriva prima di loro. Nonostante qualche rara performance di travolti che hanno resistito anche più di due ore, generalmente se non si interviene nei primi 15-20 minuti le probabilità di estrarre un cadavere sono elevate. L'uso dell'Artva (Apparecchio Ricerca Travolti Valanghe) permette di individuare alla svelta dove la vittima è sepolta. Ovviamente se i soccorritori lo sanno usare e sono muniti di attrezzi indispensabili come la pala e la sonda. Dalla loro tempestività dipende la sopravvivenza. In Lombardia una legge del 2014 rende obbligatorio indossarlo in ogni ambiente innevato per gli sciatori fuori pista, gli sci alpinisti e gli escursionisti. Tale utilizzo è poi stato reso obbligatorio anche da una legge nazionale (Decreto Legge 40 del 2021) anche se in modo meno preciso: l'obbligo è richiesto «laddove per le condizioni metereologiche sussistano rischi di valanghe». Invece di una dizione così imprecisa sarebbe stato forse meglio indicarne l'obbligo a partire da un certo gradi di pericolo. Perchè in inverno, come abbiamo visto, il rischio c'è sempre. Fausto Camerini