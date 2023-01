La solidarietà accende i cuori

Sono due i progetti degni di lode messi a punto per venire incontro alle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà nel far fronte alle spese da sostenere per le utenze domestiche (luce e gas) e per consentire loro di frequentare dei «punti caldi» per risparmiare sul consumo di energia elettrica e riscaldamento. L’esemplare iniziativa si deve alla Caritas dell’Unione Pastorale della Valgrigna ed agli uffici dei Servizi sociali dei comuni di Berzo Inferiore e di Esine che hanno ideato «Bolletta sospesa», prendendo a prestito il «caffè sospeso», meglio conosciuto come caffè pagato: si tratta di una pratica sociale e solidale, quasi un’abitudine filantropica e solidale che ha avuto origine a Napoli ed attraverso la quale viene donata la consumazione di una tazzina di caffè a beneficio di uno sconosciuto. Ebbene avendo questo riferimento, i promotori hanno aperto un conto corrente proprio per supportare le famiglie in difficoltà a pagare le bollette energetiche: tutti coloro che volessero versare il proprio contributo devono utilizzare il seguente IBAN dell’agenzia di Bienno della Banca Popolare di Sondrio : IT 35 M 05696 54090 000004410X90. Il secondo progetto, all’insegna di «Condivide: abbassa il termostato esci di casa e condividi un po' di tempo con altre persone in un punto caldo, prevede proprio l’attivazione, già in essere, di cinque punti caldi che le famiglie in difficoltà hanno l’opportunità di frequentare, potendo conseguire così un sensibile risparmio sul consumo di elettricità e nell’uso del riscaldamento domestico. Ad Esine sono due i riferimenti, l’oratorio (ogni giorno dalle ore 14,30 alle 17,30 e dalle 20 alle 22) ed il Centro Anziani di Via Civitanova Marche, 1 (quotidianamente dalle 13,30 alle 18,30). Alla Sacca di Esine il punto caldo funziona in oratorio ogni giorno tranne la domenica pomeriggio ( dalle 14,30 alle 17,30 e dalle 20 alle 23). È sempre l’Oratorio, questa volta quello di Berzo Inferiore, ad accogliere le famiglie in difficoltà il giovedì, il venerdì ed il sabato dalle 14 alle 17 e dalle 20 alle 22 e la domenica dalle 14 alle 17. Infine ancora un oratorio, quello di Bienno, apre il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14,15 alle 16,45 ed il giovedì, venerdì e sabato dalle 20 alle 22. Le persone interessate a godere dei benefici dei punti caldi potranno ottenere ulteriori informazioni contattando i numeri telefonici 331 6777726 o 329 350 oppure Massimo Pionelli al 333 6188722) delegato a fornire informazioni di tipo logistico sul servizio offerto. •. L.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA