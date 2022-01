Le Alpi e le Ande mai state così vicine

Dalle Ande alle Alpi. È il titolo scelto dalla sezione del Cai di Edolo e dalla Pro Loco di Sonico per la serata informativa fissata in calendario per sabato 5 febbraio, che coniuga l’amore e la conoscenza dell’ambiente montano senza confini geografici con la solidarietà internazionale tra comunità distanti, ma avvicinate da una profonda affinità ambientale. L’incontro prevede la partecipazione di alcuni ragazzi della missione Penas di Padre Antonio (Topio) in Bolivia. Ever, Heber, Maria Teresa e Reyna illustreranno il progetto di formare sulla catena alpina alcuni studenti meritevoli che hanno frequentato il corso tecnico universitario di Turismo in montagna, fondato dal missionario, per poterli preparare a diventare guide alpine andine, sulla più importante catena montuosa che si trova in America Latina. Dunque, un’esperienza unica e uno scambio di conoscenze tra addetti ai lavori di due continenti distanti migliaia di chilometri, eppure vicini per la comune esperienza di vita, lavoro e formazione in ambiente montano. Tutti potranno contribuire a sostenere l’iniziativa (per maggiori informazioni basterà rivolgersi agli organizzatori della serata) che ha come obiettivo quello di aiutare e sviluppare quelle povere zone del mondo e, soprattutto, a dare una possibilità di lavoro ai giovani amanti dei luoghi dove la terra incontra il cielo. L’incontro si terrà, come detto sabato 5 febbraio, nella sala Ida Mottinelli di Sonico a partire dalle 21.•. L.Feb. © RIPRODUZIONE RISERVATA