Questa è la storia piena di umanità e di emozioni che racconta una parte della vita di tre donne, nel tempo diventate mamme e poi nonne, che sono state amiche nella Milano degli anni Sessanta; in anni in cui era normale per le adolescenti nate in famiglie con scarse risorse economiche dover «andare a servizio» lontano da casa. Due di loro sono sorelle, Marinella e Luciana Guassoldi, e arrivavano da Villa di Lozio, mentre Maria Teresa Sittaro era arrivata nel capoluogo lombardo da Cividale del Friuli. Condividevano la giovanissima età - erano poco più che bambine -, qualche paura e il palazzo in cui facevano le colf (si direbbe più elegantemente oggi) per la Milano bene. IL LORO primo incontro era avvenuto proprio nei corridoi di quel palazzo, «sguardo basso e lavorare» ricordano ancora. Tre anni di sguardi dalle finestre, qualche gelato in piazza Castello e pochi momenti liberi, scarsi ma arricchiti da quell’amicizia che era già destinata a non finire. Poi la separazione. (...)

Claudia Venturelli