Le materne paritarie incassano un sostegno da Regione e Comune

L’istruzione paritaria ha incassato un colpo pesante a causa della pandemia e della chiusura molto anticipata dell’attività didattica. E anche per questo i fondi pubblici destinati a questo settore a Piancamuno rappresentano probabilmente una risorsa importante. Sul territorio comunale funzionano ben tre scuole materne: una statale che ha sede nella frazione Beata, e due paritarie distribuite la prima nel capoluogo e l’altra nella frazione montana di Vissone. A sostegno di queste ultime sono in arrivo contributi economici, provenienti in parte da fondi specifici ministeriali, quindi governativi, e in parte dagli stanziamenti del Piano per il diritto allo studio varato dal Comune. La scuola dell’infanzia «Don Gelmi», che si trova in via Bortolo Bertoli, potrà contare su uno stanziamento di 11 mila euro frutto dei trasferimenti della Regione Lombardia e di altri 1.800 messi a disposizione straordinariamente dall’ente locale. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

D.BEN.