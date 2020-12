Marciapiede e viabilità Con i lavori fatti e in arrivo sarà un paese più sicuro

La stagione non aiuta, ma nonostante il tempo sono numerosi in questo periodo i cantieri aperti, o in procinto di partire, sul territorio comunale di Angolo Terme. E in alcuni casi hanno come filo conduttore la sicurezza stradale. Anche quella degli utenti deboli della viabilità. È per esempio a buon punto la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo la via San Silvestro: un’operazione che una volta terminata metterà in sicurezza la strada di collegamento con la frazione di Anfurro. Il completamento della passeggiata verso il santuario di San Silvestro è finanziato da un contributo del Governo. LA STESSA impresa alle prese col marciapiede è contemporaneamente impegnata nella messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione di Mazzunno, finanziata in questo caso da 100mila euro stanziati dalla Regione Lombardia. (...)

G.GAN.