Montagne, un viaggio attraverso i libri

Un incontro al mese, da oggi pomeriggio fino al 21 maggio, con un filo conduttore rappresentato dalla montagna vissuta in tutte le sue sfaccettature. Un viaggio tra pubblicazioni letterarie a tema che condurrà i partecipanti nell’esplorazione di nuovi luoghi e nella scoperta di nuovi significati legati al mondo delle terre alte. La quarta edizione di «Racconta la Montagna» prende il via alle 18 da Edolo in forma esclusivamente virtuale (gli organizzatori tuttavia contano di riattivare presto gli incontri in presenza nell’aula magna dell’Unimont di via Morino, prevedendo anche l’aperitivo a base di eccellenze enogastronomiche tipiche del territorio) con la presentazione del libro «Mia Sconosciuta» di Marco Albino Ferrari, giornalista, divulgatore e fondatore di «Meridiani Montagne». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.FEBB.