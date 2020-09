Museo degli alpini verso il traguardo con nuove risorse

Tra i progetti finanziati dalla Regione Lombardia in ottica ripresa rientra il Museo degli alpini (Malp) di Fucine e della Vallecamonica: ha ricevuto un contributo da 50 mila euro. Le risorse serviranno per completare il progetto di ampliamento iniziato alcuni mesi fa. VEDE IL TRAGUARDO, dunque, un intervento in sospeso considerato che anche gli ultimi «aiuti», arrivati dal comune di Darfo - è proprietario dello stabile e ha permesso di realizzare la scala antincendio - e dalla raccolta fondi modello crowdfunding, non erano stati sufficienti. Ora ha provveduto il Pirellone che, nell'assestamento di bilancio senza precedenti, ha previsto anche i cinquantamila euro per questo bene collettivo. L'assessore regionale alla Cultura, Stefano Bruno Galli, ha portato la notizia di persona, confermando l'impegno del Pirellone a favore della cultura, «che oggi rappresenta il vero motore della ripresa. (...)

Claudia Venturelli