Neve sicura, le guide alpine danno lezione d’emergenza

Insieme al Montespluga e alla Valdisotto (entrambe località della Valtellina), ieri mattina, il passo del Tonale ha fatto da palcoscenico a un «camp» sulla neve finalizzato a imparare le procedure di autosoccorso in caso di incidente in valanga. I tre appuntamenti, completamente gratuiti per i partecipanti, sono stati promossi dal Collegio regionale delle Guide alpine in collaborazione col settore Grandi eventi sportivi della Regione, e proposti a tutti i frequentatori degli ambienti innevati: scialpinisti, ciaspolatori, freerider e ghiacciatori. «Dopo la parte introduttiva sulla prevenzione - racconta Daniele Fiorelli, istruttore nazionale dei professionisti della montagna, membro del Soccorso alpino valtellinese ed esperto tecnico di elisoccorso - siamo passati all’esercitazione per iniziare a utilizzare tutti gli strumenti necessari per individuare una persona sepolta da un ammasso nevoso. Quindi dall’Artva, il dispositivo elettronico ricetrasmittente indispensabile e che tutti dobbiamo indossare correttamente sul petto prima di effettuare anche una semplice escursione invernale - elenca la guida alpina -, per passare alla sonda e alla pala da portare sempre nello zaino. Strumenti altrettanto fondamentali per raggiungere e liberare dalla neve un malcapitato nei tempi limite di sopravvivenza che, lo ricordo, si aggirano tra i 10 e i 15 minuti». Ogni inverno tutti i soccorritori (dai tecnici del Cnsas ai militari del Sagf, alle stesse guide alpine) ripetono come un mantra le regole basilari, spesso inascoltate purtroppo, che dovrebbero osservare scrupolosamente quanti decidono di affrontare un’area innevata per poter tornare a casa sani e salvi. Ascoltarle per l’ennesima volta sicuramente non guasta. «Tutto ciò che andiamo ribadendo da tempo sembra scontato ma non è così - rimarca Fiorelli -. È vero: sono le solite raccomandazioni, ricordiamo però che in gioco c’è la nostra vita. Il vademecum della sicurezza contempla innanzitutto massima prudenza anche nei luoghi che ci sono più familiari. Poi, prima di metterci in cammino, una lettura approfondita del bolletino meteo riferito all’areale scelto per l’escursione. Altro punto inderogabile chiedere alle guide alpine del posto una serie di informazioni sullo stato dei luoghi, perché la situazione può mutare rapidamente. Se non ci fossero le guide - aggiunge l’istruttore -, come nel caso del Tonale, è meglio rivolgersi alle scuole sci, agli addetti agli impianti di risalita e, soprattutto, questo è veramente tassativo, non avventurarsi mai su terreni che non conosciamo quando le nostre abilità e capacità tecniche magari non sono adatte. Insomma, non bisogna mai sopravvalutarci e avere sempre l’umiltà di chiedere consigli a chi ne sa molto di più di noi». Nella malaugurata ipotesi che nonostante le ripetute raccomandazioni due o più escursionisti incappino in una valanga, e che qualcuno non riesca a liberarsi da solo, cosa devono fare per prestare soccorso al compagno rimasto sepolto nella neve? «Attivare immediatamente i soccorritori - avverte Fiorilli -. Da noi in Lombardia è semplicissimo: basta usare l’applicazione “Where Are U”. Se prende il telefono, la nostra richiesta di aiuto arriva direttamente. Altrimenti bisogna comporre il 112 e fornire all’operatore tutte le informazioni richieste. Immediatamente e contestualmente alla richiesta di assistenza - conclude la guida alpina - occorre però partire con le azioni di autosoccorso che abbiamo visto quest’oggi. Durante la giornata abbiamo imparato a impiegare in modo appropriato Artva, sonda e pala e capito cosa fare per non perdere il controllo e muoversi in fretta per salvare la vita dei nostri compagni».•.