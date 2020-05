Nuove visite dell’orso Due maschi a spasso

Tornano a vedersi gli orsi in Valcamonica. Il grande carnivoro si è fatto notare (e riprendere) al Tonale mentre ribaltava un cassonetto dell’immondizia in cerca di cibo. Un altro esemplare, poi, è stato avvistato da alcuni ciclisti nell’area del Crocedomini, poi ha predato una pecora nella Valpaghera di Ceto. Durante il sopralluogo per la denuncia del danno, che verrà risarcito, la polizia provinciale ha piazzato una fototrappola vicino ai resti dell’ovino, immortalando l’orso mentre finiva il pasto. Proprio la provinciale ritiene che si tratti di due giovani maschi in dispersione dal Trentino, e ricorda che per evitare predazioni è importante la custodia degli animali al pascolo: gli allevatori possono accedere a contributi per realizzare opere di prevenzione. Il link con le informazioni: http://www.naturachevale.it/news/contributi-per-la-prevenzione-dei-danni-da-fauna-selvatica-presentazione-delle-domande-al-31-maggio-2020/. •

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola