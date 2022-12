Opere pubbliche, grandi idee Ma l’opposizione smonta tutto

È un impegno progettuale e finanziario importante quello attraverso il quale l’amministrazione comunale di Piancamuno vuole guardare al futuro. Un impegno che per ora non può almeno in parte contare su fonti economiche certe, e che anche per questo motivo, in vista del dibattito in aula, ha già incassato le critiche dell’opposizione consiliare. Stiamo parlando del Piano delle opere pubbliche approvato per il prossimo triennio, nel quale spiccano alcuni interventi giudicati qualificanti (e in parte già anticipati da Bresciaoggi) e che dovrebbero caratterizzare la vita dei cittadini per almeno un trentennio. Si tratta di operazioni a lungo termine, e se verranno attuate fino in fondo la musica, la scuola e l’accoglienza turistica potranno contare su dotazioni importanti. In omaggio a Euterpe, la musa del bel canto e delle sette note, il Comune ha programmato la costruzione di un auditorium, in vista della quale è già stato affidato l’incarico di effettuare sondaggi geologici sull’area che dovrà accoglierlo - in via delle Crocette - e per la progettazione di fattibilità tecnica. Non sarà un’opera concretizzabile in breve tempo, ma si conta di averla conclusa entro quattro anni, quando il mandato del sindaco Giorgio Ramazzini sarà agli sgoccioli. L’impegno di spesa postato nel bilancio parla di due milioni e mezzo garantiti da un contributo regionale. Un altro intervento di peso è la realizzazione del nuovo polo scolastico nella frazione Beata, con materna ed elementare che saranno ospitate in un unico edificio. Anche in questo caso cifre elevate: 3.400mila euro coperti per poco più dell’82% da entrate regionali e per i restanti 600mila da un mutuo. Per quest’opera sono in corso di progettazione opere migliorative del progetto iniziale: si tratta di privilegiare le fonti energetiche rinnovabili, di fare una verifica strutturale per realizzare un interrato a uso palestra e di rimodulare verde e uscite di sicurezza. Se si guarda in alto, verso la stazione turistica di Montecampione, sono due gli interventi inseriti nel Piano delle opere pubbliche: il rifacimento del palazzetto dello sport (per 850mila euro, con 825mila che, si spera, dovrebbero arrivare dalla Regione) della cui acquisizione si parlerà in consiglio comunale venerdì sera, e l’area camper, per la quale pure si punta sui fondi di palazzo Lombardia. E l’opposizione? Non sono per nulla convinti da un piano così economicamente impegnativo i componenti del gruppo di minoranza «Pian Camuno nuovo inizio». Il capogruppo Marcello Santicoli parla di «idee messe sulla carta, tanto fumo negli occhi e pochi fatti concreti. Se si vogliono ricevere contributi per l’auditorium - afferma - bisogna avere progetti credibili, mentre per la scuola di Beata l’amministrazione non si rende conto che quando vedrà la luce sarà già obsoleta». Quanto al palazzetto dello sport di Montecampione si dovrebbe chiarire «quali siano le idee in merito al rilancio della località». Insomma, Piano delle opere che per Santicoli e il suo gruppo è un «copia incolla degli anni precedenti, senza un progetto preciso che l’amministrazione voglia portare avanti». Ora largo al confronto politico, in calendario appunto nella seduta consiliare di venerdì sera.•.