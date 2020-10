Parchi gioco inclusivi Pronti fondi e progetti per tre Comuni sensibili

Parlare di spazi per il gioco collettivo in una fase segnata da una impennata preoccupante dei contagi sembra un po’ una contraddizione, ma i fondi per i progetti a tema sono ormai stati assegnati, ed Esine, Ossimo e Pisogne rientrano nella prima tranche di finanziamento concesso dalla Regione Lombardia ai Comuni per realizzare e adeguare parchi gioco inclusivi. Ci sono complessivamente 7 milioni sul piatto della misura straordinaria, che vedrà prossimamente anche altri enti locali della Valcamonica ricevere finanziamenti. INTANTO, quelli appena citati hanno ricevuto 30mila euro ciascuno per dar seguito ai progetti che intendono cambiare il volto dei luoghi dedicati all’infanzia. A Ossimo verrà riqualificato il parco giochi della frazione Superiore, che al termine dell’operazione diventerà ospitale anche per i piccoli con disabilità. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

C.VEN.