Parco dello Stelvio, obiettivo sostenibilità

Da decenni il territorio protetto dal Parco dello Stelvio esteso su quattro province di Lombardia e Trentino (Brescia, Sondrio, Bolzano e Trento) abbraccia anche le valli sulla destra orografica di quattro Comuni dell’alta Valcamonica: Vezza d’Oglio, Vione, Temù e Ponte di Legno. E la dirigenza dell’ente che ha sede a Bormio da sempre opera in sinergia con le amministrazioni locali: in questi mesi sta lavorando ai nuovi strumenti di pianificazione, ovvero le regole del parco. Ne ha parlato recentemente il direttore Alessandro Nardo a margine di un incontro pubblico a Temù: «Con il Comitato dei Comuni due anni fa abbiamo approvato un piano di investimenti corposo che complessivamente ammonta a oltre 18 milioni - chiarisce Nardo - e stiamo lavorando per trasformare le idee in progetti e in lavori. Alcuni dei quali sono già stati avviati, mentre tutti gli altri vedranno la luce il prossimo anno». L’ACCESSIBILITÀ alle valli è il tema più dibattuto. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Lino Febbrari