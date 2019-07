Patto tra università per salvare l’Adamello

Un patto per combattere il riscaldamento globale in collaborazione con la società civile attraverso la formazione degli studenti e l’intensificazione di ricerche finalizzate allo sviluppo sostenibile. Lo hanno firmato ieri pomeriggio ai tremila metri di quota delle Lobbie, sulla terrazza del rifugio ai Caduti dell’Adamello, i rettori, i prorettori e i delegati di diverse università italiane saliti a piedi fin sullo spartiacque tra Lombardia e Trentino, dove purtroppo stanno morendo i ghiacciai più estesi dell’arco alpino italiano. «L’ADAMELLO come tutti gli altri ghiacciai delle Alpi si sta ritirando come non è mai avvenuto negli ultimi tremila anni – è l’amara constatazione del presidente del Comitato glaciologico italiano, Massimo Frezzotti – Tra il 2030/2040 scompariranno tutti quelli sotto i tremila metri». (...)

Lino Febbrari