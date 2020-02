Polisportiva disabili Romele e Toninelli brillano in Germania

Dopo l’addio al nuoto, Giuseppe Romele continua a far segnare grandi progressi nello sci nordico. Il portacolori della Polisportiva disabili Valcamonica è stato impegnato, insieme al compagno di squadra Cristian Toninelli, nella tre giorni di Coppa del Mondo a Finsterau, in Germania, ed entrambi gli sciatori azzurri hanno ottenuto importanti risultati. NELLA gara sprint Romele si è qualificato per la semifinale entrando tra i primi dieci atleti al mondo. Nella gara sui cinque chilometri di Coppa del Mondo, il fondista di Pisogne si è classificato al nono posto con 34 atleti partenti, a pochi secondi dalle posizioni che contano. Infine nella distanza più lunga, i dieci chilometri, Romele si è piazzato settimo a soli quattro secondi dal podio. Per Cristian Toninelli, invece, il diciassettesimo posto nella sprint e il diciottesimo nei cinque chilometri. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

G.GAN.