Polisportiva sugli scudi in Trentino

È stata ricca la trasferta trentina degli sciatori della Polisportiva disabili Valcamonica. Parliamo dei campionati nazionali promozionali e agonistici di sci alpino e nordico di Monte Bondone. Nel settore agonistico del fondo, a salire sul gradino più alto del podio sono stati Silvia Cattaneo nelle prove dei 1000 e 3000 metri, Monica Mognetti, medaglia d’oro nei 5000, e la staffetta 3x1000 composta da Davide Boniotti, Fernando Gaioni e Cristian Kliner. Sempre tra gli agonisti argento per Fernando Gaioni nei 5000 senior e Davide Boniotti nei 10000. Poi i bronzi ancora per Gaioni e Boniotti e per Kliner nei 5000 senior. La promozionale ha premiato Sara Bonfanti con un argento nei 200 metri e un bronzo nei 1000, Monica Biasini con l’oro nei 500 e l’argento nei 1000, Ionut Costea con l’oro nei 500 e l’argento junior nei 1000, Fabrizio Giudici, oro nei 200 senior e la staffetta d’argento 3x200 composta da Monica Biasini, Fabrizio Giudici e Ionut Costea.•. G.Gan.