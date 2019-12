Sci e statue di ghiaccio, è un Tonale da urlo

Erano diversi anni (qualcuno azzarda dalla fine degli anni Novanta del’900) che all’inizio di dicembre in alta Valcamonica non si vedeva un panorama davvero invernale, con neve naturale in abbondanza a imbiancare boschi e vette (ben oltre i quattro metri di altezza alle quote più elevate), con piste perfettamente innevate grazie al cielo e non ai cannoni e pronte ad accogliere gli appassionati per l’apertura della nuova stagione dello sci. Che come da tradizione avverrà ufficialmente nel fine settimana dell’Immacolata. «QUEST’ANNO possiamo davvero contare su un manto bianco consistente già poco sopra i 1.600 metri di altitudine - commenta soddisfatta Vania Zampatti del Consorzio Pontedilegno Tonale -. Ovviamente siamo strafelici e lo saranno certamente anche i nostri clienti. Al passo tra Lombardia e Trentino i tracciati sono coperti da un paio di metri di neve; sul ghiacciaio si va dai tre abbondanti del passo Paradiso agli oltre quattro del passo Presena. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Lino Febbrari