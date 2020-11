Qui i vecchi contano Anche se sono alberi

Sembrerebbe un botta e risposta a distanza via social. E forse lo è davvero. Nel giorno in cui si è discusso di un nuovo Dpcm e il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha affidato a Twitter il suo pensiero circa gli over-70 («gli anziani non sono indispensabili»), il sindaco di Malegno, Paolo Erba, ha informato via Facebook la sua comunità sul destino di un altroi genere di «vecchio»: l’olmo che ha radici nel parco giochi comunale. SE IL PRIMO è diventato un caso nazionale, con tanto di smentita e scuse, il secondo ha fatto il record di like. «Il nostro olmo - scrive Erba - era sofferente, e durante l’estate abbiamo cercato di capire cosa avesse. La diagnosi è: nessuna malattia, è solo vecchio. Sta arrivando la fine del suo ciclo vitale. Dovremmo tagliarlo e sostituirlo con uno più giovane e produttivo. Non è più indispensabile, svolge meno bene il ruolo di portatore d’ombra e crea qualche rischio per la sua instabilità». (...)

C.VEN.