Riciclaggio con tocco artistico

C’è un’azienda brenese che ha interpretato artisticamente il concetto di mitigazione dell’impatto ambientale. È la «Demm», che ha deciso di decorare con alcuni scorci panoramici camuni i container di diverse dimensioni mobilizzati a partire dall’area industriale di Onera. L’impresa si occupa da anni della raccolta e dello smaltimento di rifiuti, dai materiali ferrosi ai rottami, dall’alluminio all’ottone, dalla legna alla carta, ed Ettore Mendeni, che si definisce un titolare «visionario», ha voluto griffare i suoi contenitori, normalmente grigi e anonimi, colorandoli di verde e rendendoli più piacevoli. Questa iniziativa all’insegna di «far bene all’ambiente e far bene il proprio lavoro» è stata definita da Ettore Mendeni con il fotografo di Terre Fredde Dario Bonzi, conosciuto in particolare per i suoi scatti montani: «Grazie al suo estro siamo riusciti ad applicare i nostri valori di rispetto per l’ambiente, dando un segno creativo al riciclo attento e ordinato e al luogo in cui risiediamo», aggiunge l’imprenditore. In effetti l’impatto estetico dei cassoni è cambiato radicalmente, perché una volta collocati si «mimetizzano» nell’ambiente retrostante dando vita a quello che senza esagerare si può definire uno spettacolo. Merito naturalmente della qualità delle immagini scelte. «Intendiamo realizzare container sostenibili, rendendo così il processo di raccolta sempre più inclusivo, ovvero stimolando l’attenzione per il riciclaggio - aggiunge il titolare della Demm -. Iniziative decorative a parte, nella nostra attività ci impegniamo quotiodianamente a considerare quale impatto le azioni umane hanno sull’ambiente e a trovare la soluzione migliore per separare i diversi componenti, lavorando i rifiuti al fine di reintrodurli nel ciclo produttivo, attuando una concreta economia a partire appunto dal riciclaggio»•. L.Ran..