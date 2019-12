Senza dimenticare le eccezioni, ovvero chi è ancora indietro nel percorso, la Valcamonica totalmente disinteressata ai temi ambientali sembra ormai molto lontana. Cinque comuni del territorio premiati da Legambiente Lombardia nell’ambito del «Dossier ecoforum 2019 - comuni rifiuti free» parlano chiaro. Sono quelli che si sono distinti nell’anno in corso, non solo perchè riciclano molto, ma anche e soprattutto perchè sono rimasti al di sotto della soglia dei 75 chili di spazzatura indifferenziata pro capite. «È il limite previsto - ricordano da Legambiante Lombardia - per entrare nella nostra classifica. In Valcamonica siamo sulla buona strada e lo dicono i comuni: l’anno scorso erano stati premiati in due, quest’anno sono cinque e speriamo che l’anno prossimo crescano ancora». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Claudia Venturelli