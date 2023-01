Rigenerazione urbana, fase due Dopo Piazze tocca al capoluogo

Il titolo scelto per l’operazione la spiega efficacemente: è «Rigenera Artogne» e fa riferimento al bando regionale finalizzato al recupero dei tessuti urbani degradati. Un’operazione sostenuta da Palazzo Lombardia per dare un nuovo volto ai piccoli centri della regione. La richiesta di contributo per due interventi a tema, l’amministrazione comunale l’ha presentata lo scorso anno e il progetto è andato a buon fine, con l’assegnazione dei fondi richiesti. Per uno dei cantieri, quello del centro storico relativo alla frazione Piazze, i lavori sono già in corso e riguardano la riqualificazione di alcune viuzze e la costruzione di una tensostruttura attigua alla ex scuola elementare destinata a ospitare manifestazioni di vario genere. Il secondo intervento riguarda invece il capoluogo, e andrà a coinvolgere la centralissima piazza Caduti del Lavoro, quella antistante la chiesa parrocchiale. In questo caso, la Regione ha messo a disposizione 486mila euro ripartiti sul biennio 2022-2023. Il progetto di massima redatto per poter partecipare al bando prevedeva un costo di 546mila euro, e il Comune si è impegnato a recuperare i 60mila mancanti per andare in porto. Ora si tratta di predisporre il progetto esecutivo, con il quale si dovranno far quadrare intenzioni e pure la lievitazione dei prezzi. L’idea di mettere mano a piazza Caduti del Lavoro, non è nuova: torna sulla scena periodicamente già da una ventina di anni, e c’era anche un progetto di massima che prevedeva di sbancarla per creare parcheggi interrati e ridisegnare la parte superficiale. Tutto é però rimasto sulla carta. L’amministrazione guidata da Barbara Bonicelli ha ripreso il piano, e grazie al contributo regionale potrà intervenire: si dovrà solo aspettare per scoprire che tipo di intervento sarà possibile con i soldi assegnati, che non sono pochi, ma che non permettono opere faraoniche. Nello studio di fattibilità redatto nel 2021 per partecipare al bando Rigenerazione urbana si parlava di manutenzione straordinaria e si puntava su rifacimento dei sottoservizi, nuova pavimentazione, nuova illuminazione dell’area pubblica e sulla realizzazione di un’area verde e di nuovi parcheggi. C’è anche chi ha consigliato di rimettere a nuovo la gradinata antistante la chiesa parrocchiale e le murature che sostengono il sagrato con giochi di luci e acqua, migliorando pure gli spazi verdi ancora presenti. Toccherà al progetto esecutivo svelare le intenzioni dell’ente.•.