San Salvatore nuova tappa del percorso dedicato a erboristeria e botanica

Gli spazi e la sicurezza non mancano in questa splendida cornice; e così, nonostante la pandemia Capodiponte ripropone «LabOratorium 2020», l’officina culturale di San Salvatore (inteso come monastero) che ha preso il via giovedì scorso e che proseguirà fino a mercoledì 5 agosto nello splendido edificio religioso. La propone la Fondazione Camunitas, che è la proprietaria del monastero, offrendo sotto la direzione artistica di Vittorio Pedrali incontri, riflessioni e dialoghi in collaborazione con l’Accademia Arte e vita di Breno, col supporto della società Carlo Tassara e il patrocinio della Comunità montana e del Comune di Capodiponte. Il presidente della fondazione, Battista Albertani, definisce il cartellone «un viaggio alla scoperta delle virtù dei frutti e del mondo vegetale, come risorse che intrecciano sapere medico erboristico, sacralità, arte, scienza e medicina. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.RAN.