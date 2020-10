Sci in sospeso, gli impiantisti non mollano

Sabato avrebbero dovuto riaprire gli impianti di risalita sul ghiacciaio del Presena, in splendida forma dopo le nevicate che si sono succedute in ottobre. Invece, seggiovie e cabinovie resteranno «congelate» in tutta Italia fino al 24 novembre, perché sono finite nel calderone dell’ultimo dpcm e devono sottostare a drastiche limitazioni d’orario e chiusure. L’avvio della stagione è quindi rinviato (non si sa a quando), ma le società impiantistiche dell’arco alpino, dal Piemonte al Friuli, non intendono arrendersi, e stanno cercando di condividere il protocollo al quale ha lavorato da luglio l’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef): un documento unitario da sottoporre al più presto ai governatori. (...)

Lino Febbrari