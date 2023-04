Sci, un inverno da incorniciare

Oltre 70 mila primi ingressi, il 20 per cento in più dello scorso anno quando si era sciato 15 giorni in più. È questo il bilancio dell’inverno, chiuso con l’attesissimo (e partecipato nonostante la pioggia del pomeriggio) closing party di domenica, di Borno Ski Area. Una stagione difficile, avara di precipitazioni e di freddo, ma comunque da incorniciare per la località sciostica camuna. Si tratta di un inverno record per la stazione di Borno, «i numeri sono davvero importanti, direi quasi insperati solo fino a qualche anno fa - ha commentato l’amministratore delegato della società Demis Zendra - che diventano ancora più significativi se si considera che rispetto all’inverno 2021-2022 la stagione è stata più corta di una quindicina di giorni». Aumentato anche il dato delle presenze giornaliere, «cresciute del 32%». È il metro di misura con cui valutare un inverno difficile, «in cui i nostri ragazzi hanno sfruttato tutte le occasioni utili per produrre neve e garantire la sciabilità dell’intero comprensorio». Ha dato man forte il nuovo impianto di innevamento sulla pista Ogne, che ha sempre fatto la differenza. Per questo la scelta della società continua ad andare in questa direzione e già durante l’estate si lavorerà per realizzare una nuova linea di innevamento anche sulla pista Direttissima. «Uno sforzo importante per la società - continua Zendra - perché l’intervento costerà circa 800mila euro. Sostituirà quello obsoleto e non più al passo con i tempi, e crediamo sia indispensabile per continuare a garantire a chi ci sceglie, qualità dell’offerta». I lavori inizieranno nelle prossime settimane, su una montagna già quasi verde e che quest’estate sarà in fermento: accanto ai lavori per la realizzazione di un nuovo bacino artificiale che sono già stati ampiamente annunciati (finanziati da regione Lombardia) in località Plai, ci saranno anche quelli per la realizzazione dell’ultimo tratto della strada agro-silvo-pastorale che serve il rifugio e le malghe. Intanto alle porte sta già per bussare la stagione estiva: «Ci stiamo già lavorando e sarà piena di momenti belli da vivere insieme - chiude l’amministratore delegato -. A breve le date di apertura e tutto il calendario per chi vorrà passarla con noi». Prevederà anche il restyling dei percorsi bike che scendono dal monte Altissimo: una destagionalizzazione iniziata anni fa e che si concretizza ogni anno con un progetto in più. Si affiancheranno al «bosco degli scoiattoli», al disk golf e all’Energy tube che hanno già dimostrato grande apprezzamento. Nel frattempo, fino a Pasquetta, resterà aperto il bar alla partenza degli impianti. •. © RIPRODUZIONE RISERVATA